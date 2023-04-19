24-летний полузащитник наконец-то сможет помочь Динамо в текущем сезоне. Последний раз Николай Шапаренко выходил на футбольное поле еще 8 сентября 2022 года, когда как раз получил травму в матче лиги Европы против турецкого Фенербахче.

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Возвращение лидера

В том поединке Шапаренко провел 68 минут и был заменен из-за повреждений. Динамо же проиграло Фенербахче 2:1. Медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

В сезоне-2022/2023 до травмы Шапаренко успел провести 18 поединков, в которых отличился 2 ассистами.

Сам футболист 18 апреля распространил в своей инстаграмме видео всего пути своего возвращения на футбольное поле.

История возвращения Шапаренко: смотрите видео

По информации ПроФутбол Digital, Шапаренко вернется к индивидуальным тренировкам в Динамо уже через 7 дней Об общей группе речь пока не идет. Николаю нужно набрать сначала тренировочный тонус.

Интересно, что еще в середине марта анонс возвращения Николая на поле сделал известный комментатор Виктор Вацко.

Контракт Шапаренко со столичным клубом рассчитан до конца сентября 2025 года. До травмы Николай был одним из лидеров бело-синих на футбольном поле.

Напомним, что в структуре Динамо полузащитник выступает с 2015 года, когда перебрался еще тогда в Динамо-2, а уже в 2018 присоединился к главной команде киевлян.

К слову. Динамо за 21 сыгранный матч набрало 40 очков и идет на 4-й позиции. А это всего на 3 балла меньше, чем у третьей луганской Зари.