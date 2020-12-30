Бельгийский Гент определился со стоимостью трансфера Романа Яремчука. Клуб готов отдать футболиста за кругленькую сумму.

Сразу несколько клубов интересуются услугами игрока сборной Украины Романа Яремчука. Бельгийский клуб не будет держать футболиста, если поступит щедрое предложение, которое устроит Гент. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Ценник на украинского форварда

Представитель СМИ колеблется, удастся ли Роману покинуть бельгийский клуб уже в январе 2021-го года. Гент планирует выручить за форварда около 10 миллионов. Сообщалось, что клуб хочет выручить больше указанной ранее суммы и готов подождать с трансфером украинца до лета.

Как отметил сам Цыганык, гранды футбола любят покупать игроков в летнее трансферное окно, а не зимой.

"Они готовят трансферы на весь сезон. А потому мне кажется, что Яремчук доиграет сезон в Генте, а потом будет основным форвардом сборной на Евро. А после этого можно думать о переходе", – заявил журналист.

Официальных предложений у нападающего пока нет.

Кто интересуется Яремчуком?

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А вот прямому конкуренту на "золото" в Бельгии Брюгге было отказано. Боссы Гента не видят смысла продавать забивного нападающего в состав главного конкурента.

Добавим, что в последнем матче Гента Яремчук подвел команду, получив удаление уже в середине первого тайма. Игрок повелся на провокацию и оттолкнул соперника. Роман получил один матч дисквалификации условно. Комитет оштрафовал украинца на 1 тысячу евро.