Бельгійський Гент визначився із вартістю трансферу Романа Яремчука. Клуб готовий віддати футболіста за кругленьку суму.

Відразу декілька клубів цікавляться послугами гравця збірної України Романа Яремчука. Бельгійський клуб не буде тримати футболіста, якщо надійде щедра пропозиція, яка влаштує Гент. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Варто прочитати Роман Яремчук – про удар суперника руками: Мені дуже соромно за свою поведінку

Цінник на українського форварда

Представник ЗМІ вагається, чи вдасться Роману покинути бельгійський клуб вже у січні 2021-го року. Гент планує виручити за форварда близько 10 мільйонів. Повідомлялось, що клуб хоче виручити більше зазначеної раніше суми та готовий почекати з трансфером українця до літа.

Як зазначив сам Циганик, гранди футболу люблять купувати гравців у літнє трансферне вікно, а не взимку.

"Вони готують трансфери на весь сезон. А тому мені здається, що Яремчук дограє сезон в Генті, а потім буде основним форвардом збірної на Євро. А після цього можна думати про перехід", – заявив журналіст.

Офіційних пропозицій у нападника поки що немає.

Хто цікавиться Яремчуком?

Рома

Спортінг

Галатасарай

А от прямому конкуренту за "золото" у Бельгії Брюгге було відмовлено. Боси Гента не бачать сенсу продавати забивного нападника у склад головного конкурента.

Додамо, що у в останньому матчі Гента Яремчук підвів команди, отримавши вилучення вже у середині першого тайму. Гравець повівся на провокацію та відштовхнув суперника. Роман отримав один матч дискваліфікації умовно. Комітет оштрафував українця на 1 тисячу євро.