Роман Яремчук – об ударе соперника руками: Мне очень стыдно за свое поведение
Нападающий Гента Роман Яремчук извинился за удаление в матче с Кортрейком. Украинец был удален на 22-й минуте за толчок соперника.
Извинения он принес в своем инстаграме.
"Простите, мне очень стыдно за свое поведение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, членами тренерского штаба и партнерами по команде", – написал Яремчук.
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Удаление Яремчука: коротко
Украинец на 22-й минуте встречи толкнул защитника хозяев Петара Голубовича, который находился без мяча. Арбитр после просмотра повтора показал Яремчуку прямую красную карточку.
Видео удаления Яремчука
Для Романа поединок против Кортрейка стал 22 в текущем сезоне. На счету украинца – 11 голов и четыре ассиста. Следующую игру он пропустит из-за дисквалификации.
Гент находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии. В следующем матче команда Яремчука, Безуса и Пластуна 10 января сыграет с Беерсхотом.
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