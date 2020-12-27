Нападающий Гента Роман Яремчук извинился за удаление в матче с Кортрейком. Украинец был удален на 22-й минуте за толчок соперника.

Извинения он принес в своем инстаграме.

"Простите, мне очень стыдно за свое поведение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, членами тренерского штаба и партнерами по команде", – написал Яремчук.

Смотрите также Стала известна зарплата украинца Коваленко в Аталанте

Удаление Яремчука: коротко

Украинец на 22-й минуте встречи толкнул защитника хозяев Петара Голубовича, который находился без мяча. Арбитр после просмотра повтора показал Яремчуку прямую красную карточку.

Видео удаления Яремчука

Для Романа поединок против Кортрейка стал 22 в текущем сезоне. На счету украинца – 11 голов и четыре ассиста. Следующую игру он пропустит из-за дисквалификации.

Гент находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии. В следующем матче команда Яремчука, Безуса и Пластуна 10 января сыграет с Беерсхотом.