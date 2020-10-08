Украинский форвард Роман Яремчук не смог покинуть бельгийский "Гент" во время предыдущего трансферного окна. Роман настаивал на уходе из "Гента", но руководство бельгийского клуба не отпустило Яремчука.

Как сообщает ведущий шоу "ТаТоТаке", в последний день трансферного окна Яремчук приезжал к руководству клуба. Роман просил отпустить его, на что получил отказ.

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"Гент" отпустит Яремчука зимой

Сообщается, что "Гент" имел предложение продать украинца, однако отказал. Как заявляет Спиваковский, руководство "Гента" не хотело отпускать ключевого футболиста из-за болельщиков.

Последние были разочарованы уходом из команды Джоната Дэвида. Потеря еще одного лидера команды в последний день трансферного окна могла повлечь давление фанатов.

По информации "ТаТоТаке", "Гент" вроде бы обещает отпустить Яремчука в зимнее трансферное окно, если будет предложение по украинцу.

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24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету нападающего 41 гол в 117 матчах за "Гент".