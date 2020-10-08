Український форвард Роман Яремчук не зміг покинути бельгійський "Гент" під час попереднього трансферного вікна. Роман наполягав на відході з "Гента", але керівництво бельгійського клубу не відпустило Яремчука.

Як повідомляє ведучий шоу "ТаТоТаке", в останній день трансферного вікна Яремчук приїздив до керівництва клубу. Роман просив відпустити його, на що отримав відмову.

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"Гент" відпустить Яремчука взимку

Повідомляється, що "Гент" мав пропозицію продати українця, проте відмовив. Як заявляє Співаковський, керівництво "Гента" не хотіло відпускати ключового футболіста через вболівальників.

Останні були розчаровані відходом з команди Джоната Девіда. Втрата ще одно лідера команди в останній день трансферного вікна могла спричинити тиск фанатів.

За інформацією "ТаТоТаке", "Гент" начебто обіцяє відпустити Яремчука у зимове трансферне вікно, якщо буде пропозиція по українцю.

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24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро.

Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року. На рахунку нападника 41 гол у 117 матчах за "Гент".