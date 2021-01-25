Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе Гента и провел на поле 76 минут. Его команда уже с первых минут бросилась в атаку, пишет 24 канал. К теми Яремчук забил юбилейный гол за Гент, сыграв вничью на выезде: видео Уверенная победа Гента Уже на 6-й минуте счет был открыт. Настоящая "пожар" была у ворот Левена, защитники все никак не могли выбить мяч подальше от ворот. На подхвате первым был Мохаммади и мощно пробил в ближнюю девятку ворот – 0:1 без шансов для вратаря. Гент открыл счет На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. После отдыха Гент удвоил преимущество. На 50-й минуте Кумс сыграл на опережение и первым добрался головой до мяча, легко переиграв голкипера Рома – 0:2. Результативный удар Кумса Уже через четыре минуты гости снова забили. На этот раз Букари вышел один на один с вратарем и оказавшись перед воротами уверенно переиграл стража Левена – 0:3. Гол Букари Как ни старался Яремчук, но отличиться украинскому форварду не удалось. Другие украинцы Игорь Пластун и Роман Безус в заявку на поединок даже не попали. После разгрома Гент с 30 очками находится на 10-й позиции. Левен располагается выше в таблице – 7 место, в их активе 35 пунктов.