В четверг, 21 января, Гент сыграл на выезде против Генка в рамках 25 тура чемпионата Бельгии. Роман Яремчук отличился юбилейным для себя голом.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды. Начало матча было полностью не по сценарию гостей. Уже на 7-й минуте встречи счет на табло размочили хозяева, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Косметика жены в помощь: Зинченко в матче МанСити получил гематому над глазом – фото

Очередной гол Яремчука

Голом отметился Онуачу. Он после подачи с углового сыграл на опережение головой и перевел мяч в ворота – 1:0 голкипер совсем неудачно сыграл на выходе.

Но через несколько минут Генк сам себе сделал проблемы. Удаление за подножку получил Куэста. Интересно, что сфолил он на Яремчуку, который уже выходил почти один на один с голкипером.

Еще до перерыва гости воспользовались большинством. И снова в центре внимания был украинский форвард. Яремчук воспользовался идеальной подачей с фланга и переиграл голкипера великолепным ударом головой – 1:1. Именно с таким счетом команды ушли на отдых. Как оказалось впоследствии, этот результативный удар от игрока сборной Украины стал последним во встрече. В итоге – 1:1 ничья.

Этот гол для Романа стал 50-м в футболке Гента. За 133 матча с 2017 года украинский нападающий забил 37 в чемпионате страны, девять – в Лиге Европы, три – в кубковых противостояниях и один – в Лиге чемпионов.

После игры Гент с 27 очками идет 13-м, а Генк с 39 пунктами занимает высокое 2 место, уступая 9 набранными очками только Брюгге Эдуарда Соболя.

В следующей игре команда Яремчука сыграет на выезде 24 января против Левена.

Видео гола Яремчука