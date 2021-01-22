У четвер, 21 січня, Гент зіграв на виїзді проти Генка у рамках 25 туру чемпіонату Бельгії. Роман Яремчук відзначився ювілейним для себе голом.

Український нападник Гента Роман Яремчук вийшов у стартовому складі команди. Початок матчу був повністю не за сценарієм гостей. Вже на 7-й хвилині зустрічі рахунок на табло розмочили господарі, пише 24 канал.

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Черговий гол Яремчука

Голом відзначився Онуачу. Він після подачі з кутового зіграв на випередження головою та перевів м'яч у ворота – 1:0 голкіпер зовсім невдало зіграв на виході.

Але за декілька хвилин Генк сам собі зробив проблеми. Вилучення за підніжку отримав Куеста. Цікаво, що сфолив він на Яремчуку, який вже виходив майже сам на сам з голкіпером.

Ще до перерви гості скористались більшістю. І знову у центрі уваги був український форвард. Яремчук скористався ідеальною подачею з флангу та переграв голкіпера чудовим ударом головою – 1:1. Саме з таким рахунком команди пішли на відпочинок. Як виявилось згодом, цей результативний удар від гравця збірної України став останнім у зустрічі. У підсумку – 1:1 нічия.

Цей гол для Романа став 50-м у футболці Гента. За 133 матчі з 2017 року український нападник забив 37 у чемпіонаті країни, дев'ять – у Лізі Європи, три – в кубкових протистояннях та один – у Лізі чемпіонів.

Після гри Гент із 27 очками йде 13-м, а Генк із 39 пунктами посідає високе 2 місце, поступаючись 9 набраними очками лише Брюгге Едуарда Соболя.

У наступній грі команда Яремчука зіграє на виїзді 24 січня проти Левена.

Відео голу Яремчука