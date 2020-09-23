Киевское "Динамо" в среду, 23 сентября, сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На выезде – против бельгийского "Гента". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

В этом сезоне в УЕФА изменили правила квалификации Лиги чемпионов, когда они состояли из одного матча, вместо двух. Именно так "Динамо" сумело пройти нидерландский АЗ, обыграв их дома 2:0. "Гент" таким образом одолел австрийский "Рапид". В этом матче украинский нападающий Роман Яремчук забил гол с пенальти.

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И на стадии плей-офф квалификации определение победителя пары уже состоится в двух матчах. Первый выпало провести в Бельгии. В Киеве команды сыграют 29 сентября.