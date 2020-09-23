Київське "Динамо" у середу, 23 вересня, зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. На виїзді – проти бельгійського "Гента". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

В цьому сезоні в УЄФА змінили правила кваліфікації Ліги чемпіонів, коли вони складалися з одного матчу, замість двох. Саме так "Динамо" зуміло пройти нідерландський АЗ, обігравши їх вдома 2:0. "Гент" в такий спосіб здолав австрійський "Рапід". В цьому матчі український нападник Роман Яремчук забив гол з пенальті.

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Та на стадії плей-офф кваліфікації визначення переможця пари вже відбудеться у двох матчах. перший випало провести у Бельгії. У Києві команди зіграють 29 вересня.