Бельгийский "Гент" и киевское "Динамо" вечером 23 сентября сойдутся в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу в очередной раз удивил стартовым составом, пишет 24 канал.

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В основе на матч против "Гента" не выйдет Виктор Цыганков. Его место займет Жерсон Родригес.

В то же время Луческу сохранил линию защиты, которая дала результат в матче с АЗ. На левый фланг защиты вернется Александр Караваев, а Виталий Миколенко будет закрывать позицию центрбека.

В "Гента" в стартовом составе выйдут трое украинцев: Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. Первые двое – экс-игроки "Динамо".

Стартовые составы команд

"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуи, Овусу, Яремчук, Оджиджа-Офое, Безус, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Супряга

"Динамо" / "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал

Матч "Гент" – "Динамо" начнется в 22:00. Ответный матч состоится 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.