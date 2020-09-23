"Гент" – "Динамо": Луческу знову здивував стартовим складом на матч Ліги чемпіонів
Бельгійський "Гент" та київське "Динамо" ввечері 23 вересня зійдуться у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Наставники команд визначилися зі стартовими складами на поєдинок.
Наставник "Динамо" Мірча Луческу вкотре здивував стартовим складом, пише 24 канал.
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В основі на матч проти "Гента" не вийде Віктор Циганков. Його місце займе Жерсон Родрігес.
Водночас Луческу зберіг лінію захисту, яка дала результат у матчі з АЗ. На лівий фланг захисту повернеться Олександр Караваєв, а Віталій Миколенко закриватиме позицію центрбека.
У "Гента" у стартовому складі вийдуть троє українців: Роман Безус, Роман Яремчук та Ігор Пластун. Перші двоє – ексгравці "Динамо".
Стартові склади команд
"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуі, Овусу, Яремчук, Оджиджа-Офое, Безус, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга