Бельгійський "Гент" та київське "Динамо" ввечері 23 вересня зійдуться у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Наставники команд визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Наставник "Динамо" Мірча Луческу вкотре здивував стартовим складом, пише 24 канал.

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В основі на матч проти "Гента" не вийде Віктор Циганков. Його місце займе Жерсон Родрігес.

Водночас Луческу зберіг лінію захисту, яка дала результат у матчі з АЗ. На лівий фланг захисту повернеться Олександр Караваєв, а Віталій Миколенко закриватиме позицію центрбека.

У "Гента" у стартовому складі вийдуть троє українців: Роман Безус, Роман Яремчук та Ігор Пластун. Перші двоє – ексгравці "Динамо".

Стартові склади команд

"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуі, Овусу, Яремчук, Оджиджа-Офое, Безус, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга



"Динамо" / "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал

Матч "Гент" – "Динамо" розпочнеться о 22:00. Матч-відповідь відбудеться 29-го вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Переможець протистояння вийде у груповий етап Ліги чемпіонів.