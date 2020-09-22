23 сентября "Гент" на своем поле сыграет против "Динамо" в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Болельщики могут этот поединок посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция матча начнется в 21:55. Сама игра стартует в 22:00, пишет 24 канал.

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Гент – Динамо: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 21:15 на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч киевского клуба.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов с публикацией видео голов проведет Спорт24.

Киевляне уже раньше встречались с "Гентом" в 2010 году. Тогда "Динамо" дважды уверенно переиграло бельгийцев. Сначала дома киевский клуб разгромно победил 3: 0. Тогда за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко и Зозуля.

А во втором поединке на выезде киевляне праздновали успех со счетом 1:3. Результативными ударами за "Динамо" отмечались Гармаш, Милевский и Гусев. Последний сейчас входит в тренерский штаб наставника киевлян Мирчи Луческу.



Инфографика матча Лиги чемпионов "Гент" - "Динамо" / 24 канал