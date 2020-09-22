23 вересня "Гент" на власному полі зіграє проти "Динамо" у матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Вболівальники можуть цей поєдинок переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція матчу розпочнеться о 21:55. Сама гра стартує о 22:00, пише 24 канал.

​До теми: Гент – Динамо: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Гент – Динамо: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 21:15 на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч київського клубу.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів з публікацією відео голів проведе Спорт24.

Кияни вже раніше зустрічались із "Гентом" у 2010 році. Тоді "Динамо" двічі впевнено переграло бельгійців. Спершу вдома київський клуб розгромно переміг 3:0. Тоді за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко та Зозуля.

А у другому поєдинку на виїзді кияни святкували успіх із рахунком 1:3. Результативними ударами за "Динамо" відзначались Гармаш, Мілевський та Гусєв. Останній зараз входить у тренерський штаб наставника киян Мірчі Луческу.



Інфографіка матчу Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" / 24 канал