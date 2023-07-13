Продолжается сериал с судебными делами против президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. И если глава УАФ сейчас находится в СИЗО и участвует в заседаниях дистанционно, то местонахождение Записоцкого оставалось загадкой.

По теме Суд отстранил Андрея Павелко от должности президента УАФ: кто будет руководить украинским футболом

Второе задержание за месяц

Генсек УАФ неоднократно игнорировал заседание суда, каждый раз придумывая новые причины. Так что правоохранительным органам пришлось его задержать.

По информации источника, правоохранители задержали Записоцкого в Киеве возле гостиницы "Холидей Инн" на Большой Васильковской. Следующим шагом станет доставка футбольного функционера в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения.

Напомним, что в начале июля СБУ задержало Записоцкого и должно было принудительно его доставить в суд во Львов. Но тогда адвокаты генерального секретаря УАФ добились освобождения из-под стражи своего подзащитного.