В пятницу, 7 июля, должны были состояться 4 судебных заседания: два по Андрею Павелко и два по Юрию Записоцкому. Однако если по генеральному секретарю УАФ заседания не состоялись из-за отсутствия функционера, то с его шефом несколько иная ситуация.

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Заседание по апелляции на изменение меры пресечения по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей перенесли по ходатайству прокурора. Дело в том, что суд не успел проработать многочисленные ходатайства адвокатов Павелко. Следующее разбирательство состоится 12 июля.

Во втором заседании по отстранению президент УАФ принимал участие по видеосвязи из СИЗО. Оно началось в 14:30 и длилось полтора часа. Дальнейшее разбирательство пришлось перенести из-за того, что следственный изолятор работал до 16:00. Заседание перенесли на 10 июля.