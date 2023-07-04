Руководство УАФ продолжает испытывать проблемы с законом из-за подозрения в хищении средств на строительстве завода по изготовлению травы для футбольных полей. В середине июня был арестованный президент ассоциации Андрей Павелко.

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Также подозреваемым выступает и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. В отличие от Павелко генсек игнорировал судебные заседания под видом рабочих дел, а также визитов в ТЦК. Хотя Министерство молодежи и спорта забронировало работников УАФ от мобилизации.

Впрочем, правоохранительные органы все же нашли Записоцкого. Служба безопасности Украины задержала Юрия и доставляет его во Львов, где 5 июля состоится судебное заседание. Адвокаты чиновника заявили. что Записоцкий действительно проходил военно-больничную комиссию в ТЦК.

Новый показательный эпизод по делу преследования руководства УАФ. Сегодня утром представителями силовых структур был незаконно задержан генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. Сейчас он проходит в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки военно-врачебной комиссии и уточнения данных. Никаких оснований для задержания Юрия Записоцкого, в том числе каких-либо нарушений с его стороны, не было. Такие действия представителей силовых ведомств обладают всеми признаками нового этапа кампании незаконного давления на УАФ, которая продолжается с осени прошлого года,

– говорится в заявлении.

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Ранее суд установил меру пресечения Павелку и Записоцкому в виде двух месяцев ареста. Однако за них был внесен залог в размере около 20 миллионов гривен. Потому оба оказались на свободе.

Позже, когда председателя УАФ арестовали, залог был перечислен в пользу государства. Пока Андрей Васильевич находится в СИЗО, исполнять обязанности президента ассоциации будет Олег Протасов.