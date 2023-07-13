Триває серіал із судовими справами проти президента УАФ Андрія Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. І якщо очільник УАФ нині знаходиться в СІЗО та бере участь у засіданнях дистанційно, то місцеперебування Запісоцького залишалося загадкою.

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Друге затримання за місяць

Генсек УАФ неодноразово ігнорував засідання суду, щоразу вигадуючи нові причини. Тож правоохоронним органам довелося його затримати.

За інформацією джерела, правоохоронці затримали Запісоцького в Києві біля готелю "Холідей Інн" на Великій Васильківській. Наступним кроком стане доставлення футбольного функціонера до суду щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на початку липня СБУ затримало Запісоцького та мало примусово його доставити до суду у Львів. Але тоді адвокати генерального секретаря УАФ домоглися звільнення з-під варти свого підзахисного.