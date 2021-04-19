Поздравление от извечного конкурента

Функционер Шахтера Сергей Палкин уже потерял надежду на то, что "горняки" смогут побороться за чемпионство в этом сезоне УПЛ. Произошло это после минимального поражения (0:1) от киевлян, в котором дончане не создали ни одной остроты у ворот Георгия Бущана.

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После победы киевляне увеличили свое преимущество над командой Луиша Каштру. Теперь между ними 10 очков разницы за 4 тура до конца сезона.

Динамо в следующих матчах сыграет против Ингульца, Ворсклы, Мариуполя и Колоса. Уже в игре 23 тура с Ингулом киевляне могут оформить чемпионство.

Шахтер встретится с Александрией, Днепром-1, Минаем и Ингульцем.

После украинского "Эль Классико" генеральный директор Шахтера поздравил столичный клуб с досрочным чемпионством.

Я поздравил Григория Суркиса с чемпионством. Он как бы не причастен к Динамо, а по факту – причастен, я думаю. Конечно, он принял мои поздравления,

– заявил Палкин.

Ответ Динамо

Григорий Суркис является родным братом президента Динамо Игоря Суркиса. К слову, последний уже поделился своим мнением относительно "золота" в УПЛ. Игорь Суркис принял поздравления от Палкина, но пока еще не делает поспешных выводов.

Я еще подожду. Надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт – расслабляться нельзя. Надо играть,

– ответил президент киевлян.