Привітання від одвічного конкурента

Функціонер Шахтаря Сергій Палкін вже втратив надію на те, що "гірники" зможуть поборотись за чемпіонство у цьому сезоні УПЛ. Сталось це після мінімальної поразки (0:1) від киян, у якому донеччани не створили жодної гостроти біля воріт Георгія Бущана.

Варте уваги Жодних виправдань, – капітан Шахтаря Степаненко різко відреагував на поразку від Динамо

Після перемоги кияни збільшили свою перевагу над командою Луїша Каштру. Тепер між ними 10 очок різниці за 4 тури до завершення сезону.

Динамо у наступних матчах зіграє проти Інгульця, Ворскли, Маріуполя та Колоса. Вже у грі 23 туру з Інгульцем кияни можуть оформити чемпіонство.

Шахтар зустрінеться з Олександрією, Дніпром-1, Минаєм та Інгульцем.

Після українського "Ель Класіко" генеральний директор Шахтаря привітав столичний клуб із достроковим чемпіонством.

Я привітав Григорія Суркіса з чемпіонством. Він ніби не причетний до Динамо, а по факту – причетний, я думаю. Звісно, він прийняв мої вітання,

– заявив Палкін.

Відповідь Динамо

Григорій Суркіс є рідним братом президента Динамо Ігоря Суркіса. До слова, останній вже поділився своєю думкою щодо "золота" в УПЛ. Ігор Суркіс прийняв привітання від Палкіна, але поки ще не робить поспішних висновків.

Я ще почекаю. Треба поставити фінальну крапку. Це футбол, це спорт – розслаблятися не можна. Треба грати,

– відповів президент киян.