Заявление капитана

Донецкий клуб не сумел дать бой киевскому Динамо и уступил сопернику со счетом 0:1. Единственный гол в матче с пенальти забил Карлос Де Пена.

Как это было Динамо победило Шахтер и приблизилось к чемпионству в УПЛ: видео

"Горняки" уступили извечному сопернику в важном поединке в борьбе за "золото" чемпионата Украины. Капитан и лидер Шахтера Тарас Степаненко жестко отреагировал на болезненное поражение в своих соцсетях. Он не раскрыл причину фиаско и прямо указал на проблемы в расположении "горняков".

Никаких оправданий и объяснений. Каждому игроку и всей команде есть над чем работать,

– написал футболист.

После этого противостояния команда Мирчи Луческу увеличила преимущество от дончан. Теперь между ними 10 очков разницы. До конца сезона осталось всего 4 тура, а киевляне уже почти одной рукой надели на свои шеи золотые награды УПЛ.