Боксеры договаривались о поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Но переговоры вошли в тупик.

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Поединка двух россиян не быть

Теперь Артур Бетербиев будет, скорее всего, сражаться против обязательного претендента по версии WBC Каллума Смита. Дмитрий Бивол может выйти в ринг против Канело Альвареса, чтобы дать сопернику реванш. Первый их поединок прошел 7 мая 2022 года. Тогда россиянин победил по единогласному решению судей. Бивол получил пояс WBA super.

После чего с заявлением выступил президент WBC Маурисио Сулейман, выразивший свою солидарность Украине. По его словам, даже если бы стороны договорились о бое Бетербиев – Бивол, то из-за позиции WBС, на кону поединка не стоял бы пояс организации. То есть боксеры бы не дрались за звание абсолютного чемпиона.

WBC не приняла бы этот поединок, он был бы без нашего титула на кону. WBC не может санкционировать бой с Бивалом из-за нашей позиции относительно России и ее войны с Украиной. На сегодня такова позиция WBC. Пока у Украины нет бокса, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC,

– заявил глава WBC.

Вместо этого российских боксеров допустили к международным соревнованиям. Но даже МОК здесь нет права голоса, ведь руководит Международной боксерской ассоциацией (IBA) россиянин Умар Кремлев, а главным спонсором выступает "Газпром". Российские боксеры могут спокойно выступать под своим флагом и названием, а не как "нейтральные атлеты".