Украинка Элина Свитолина продолжает удивлять по возвращении из декрета. В мае теннисистка вышла в четвертьфинал на Ролан Гаррос, а теперь совершила прорыв на Уимблдоне.

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Элина дошла в Англии до аналогичной стадии и там сенсационно одолела первую ракетку мира Игу Швентек. Таким образом, Свитолина уже третий раз в карьере сыграл в полуфинале соревнования Grand Slam.

А вот в решающих матчах украинка еще не играла. Впервые это сделать Свитолина может в четверг в полуфинальном сражении против чешки Маркеты Вондроушовой.

Где смотреть матч Элина Свитолина – Маркета Вондроушова

В Украине официальным транслятором Уимблдона является канал Setanta Sports. При этом компания решила совершить акцию к такому событию. Встреча будет показана бесплатно на онлайн-платформе Setanta Sports.

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При этом на каждого посетителя транслятор перечислит 10 гривен в фонд Элины Светолиной. Он помогает юным теннисистам, которые вынуждены были уехать из Украины из-за войны с Россией. Также для жителей Киева трансляторы приготовили еще один сюрприз.

Матч против Маркеты Вондроушовой будет показан в прямой трансляции на большом экране торгового центра Gulliver в центре города у метро "Палац спорту". Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что Свитолина имеет положительный баланс встреч с чешкой – 3 победы и 2 поражения. Впрочем, в последней встрече в полуфинале Олимпийских игр-2020 Элина уступила Маркете. Победительница пары в финале Уимблдона сыграет с Онс Жабер или Ариной Сабаленко.