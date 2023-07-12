Українка Еліна Світоліна продовжує дивувати після повернення з декрету. У травні тенісистка вийшла у чвертьфінал на Ролан Гаррос, а тепер здійснила прорив на Вімблдоні.

До теми Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу та вийшла до півфіналу Вімблдону

Еліна дійшла в Англії до аналогічної стадії і там сенсаційно здолала першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Таким чином Світоліна вже втретє в кар'єрі зіграв у півфіналі змагання Grand Slam.

А ось у вирішальних матчах українка ще не грала. Вперше це зробити Світоліна може у четвер в півфінальній битві проти чешки Маркети Вондроушової.

Де дивитись матч Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова

В Україні офіційним транслятором Вімблдона є канал Setanta Sports. При цьому компанія вирішила зробити акцію до такої події. Зустріч буде показана безкоштовно на онлайн-платформі Setanta Sports.

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При цьому за кожного відвідувача транслятор перерахує 10 гривень у фонд Еліни Світоліної. Він допомагає юним тенісистам, які змушені були виїхати з України через війну з Росією. Також для жителів Києва транслятори підготували ще один сюрприз.

Матч проти Маркети Вондроушової буде показаний в прямій трансляції на великому екрані торговельного центру Gulliver в центрі міста біля метро "Палац спорту". Початок – о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Світоліна має позитивний баланс зустрічей із чешкою – 3 перемоги та 2 поразки. Втім в останній зустрічі у півфіналі Олімпійських ігор-2020 Еліна поступилась Маркеті. Переможниця пари у фіналі Вімблдону зіграє з Онс Жабер або Аріною Сабаленка.