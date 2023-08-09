Где смотреть ЛЧ, АПЛ и топ-турниры и какая стоимость: подробно о трансляциях футбола в Украине

Украинские провайдеры предлагают болельщикам широкий спектр футбольных событий на телеканалах и ОТТ-платформах. Рассказываем подробнее, где болельщики смогут увидеть матчи любимых турниров в сезоне 2023-2024.

В конце июля начался новый сезон в УПЛ. А уже в этот уикенд в Европе стартуют несколько ведущих чемпионатов, в том числе Англия, Франция и Испания.

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Украинские болельщики смогут смотреть все лучшие лиги в прямом эфире. Наши провайдеры выкупили права на все самые престижные турниры Старого света. 24 канал рассказывает, где смотреть матчи топ-лиг и еврокубков в сезоне 2023-2024.

Megogo

Официальным транслятором главных турниров УЕФА является онлайн-платформа Megogo. Провайдер приобрел это право два года назад на 3 сезона. Этот сезон пока должен стать последним в их соглашении, далее следует тендер на новый период. Итак, на Megogo будут доступны:

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига конференций

Суперкубок УЕФА

квалификация Евро-2024

Кроме того, для сборной Украины в последних матчах было исключение. Матчи с участием нашей команды также показывались по региональным каналам Суспільному в свободном доступе.

Также у медиасервиса есть эксклюзивные права на трансляцию чемпионатов Испании, Италии и Франции. С Ла Лигой ресурс даже заключил новое соглашение, по которому сможет показывать матчи Примеры на территории Украины до 2028 года.

Кроме того, Megogo имеет право на показ матчей чемпионатов Португалии и Турции. Еще на платформе будут доступны игры Кубков Испании, Италии, Германии и Нидерландов.

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Setanta Sports

Другим крупным игроком на футбольном рынке является ирландская компания Setanta. Именно ему принадлежат права на самый престижный чемпионат в Европе – Английскую Премьер-лигу. Вместе с ней ресурс имеет право на показ игр Чемпионшипа, Кубка Англии и Кубка лиги.

Также Setanta Sports имеет право на еще один топ-чемпионат – германскую Бундеслигу. При этом провайдер будет транслировать в Украине еще и лиги Бельгии, Нидерландов и Шотландии.

Стоит отметить, что Megogo исключительно ОТТ-платформа и доступна только в интернете. В свою очередь, Setanta Sports имеет два телеканала, а также собственную интернет-платформу. Все игры, которые не отображаются на каналах, доступны именно в ОТТ.

УПЛ

Самая сложная ситуация возникла с нашим родным чемпионатом. Клубы УПЛ не смогли договориться о создании единого телепула, поэтому у чемпионата Украины возникло много трансляторов в зависимости от домашней команды матча.

Игры Динамо, Днепра-1 и Зари транслирует группа "1+1 Media" на своих ресурсах. Обычно это канал УНІАН и ютуб-канал FootballHub. Также матчи киевлян могут показывать на телеканале 2+2.

Движение и Минай также вышли из телепула и транслируют свои игры на ютуб-канале "УПЛ ТБ". Также клубы передают возможность транслировать свои домашние игры по региональным каналам Общественного, а также телеканалу Спорт 1.

Остальные 11 клубов в седьмой тур показывают свои домашние матчи в бесплатном доступе на нескольких ОТТ-платформах:

Megogo

Setanta

Київстар ТВ

Volia TV

Omega TV

Sweet TV

Vodafone TV

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После седьмого тура просмотр матчей от этих 11 клубов станет платным. Поэтому болельщикам придется приобрести подписку на Megogo или другие сервисы, которые захотят выкупить права на показ.

При этом почти все эти платформы имеют в пакетах УНИАН и региональные каналы Общественного, поэтому за подпиской в них можно смотреть все матчи УПЛ.

Поверхность ТВ

Также небольшой пакет прав владеет компанией Поверхность ТВ, которой принадлежат телеканалы Спорт 1, Спорт 2, Спорт 3. На них будут эксклюзивно транслироваться чемпионаты Австрии и Венгрии.

Кроме этого, как уже отмечалось выше, на Спорт 1 показывают домашние матчи Движения и Миная в УПЛ. Итак, если подытожить географию турниров, которые транслируют в Украине, то картина следующая:

ТУРНИР ТРАНСЛЯТОР Еврокубки Megogo Евро-2024, квалификация Megogo УПЛ ОТТ-платформы

1+1 Media

УПЛ ТВ

Суспільне

Спорт 1 Чемпионат Англии, Кубок и Кубок лиги Setanta Sports Испания: чемпионат и Кубок Megogo Италия: чемпионат и Кубок Megogo Чемпионат Германии Setanta Sports Кубок Германии Megogo Чемпионат Франции Megogo Чемпионат Нидерландов Setanta Sports Кубок Нидерландов Megogo Чемпионат Португалии Megogo Бельгия чемпионаты. Setanta Sports Чемпионат Турции Megogo Чемпионат Шотландии Setanta Sports Чемпионат Венгрии Спорт 1 Чемпионат Австрии Спорт 1

Сколько стоит Megogo

Широкий ассортимент турнира предлагает ОТТ-сервис Megogo. Во-первых, турниры по их эксклюзивным правам нельзя посмотреть на других ресурсах. Во-вторых, в пакет услуг Megogo также входят кабельные каналы Setanta Sports, УНІАН, Спорт 1 и Суспільне.

Поэтому в теории на Megogo можно посмотреть матчи абсолютно всех топ-турниров. Подписка "Максимальная" со всеми этими матчами стоит 299 гривен в месяц или же 3936 гривен в год (в пересчете – 164 гривны в месяц).

Правда, как отмечалось ранее, доступ к матчам Setanta Sports будет неполным, ведь два кабельных канала не транслируют весь свой контент. Условно зритель сможет увидеть только 1-3 избранных провайдером матча АПЛ за уикенд именно на ТВ-каналах.

Сколько стоит Setanta Sports

В то время как 7-8 других будут доступны на ОТТ-платформе Setanta. То же касается и Бундеслиги, а также других турниров. При этом ирландский провайдер имеет в Украине эксклюзивные права на трансляцию ряда турниров по другим видам спорта:

NBA (баскетбол)

(баскетбол) Евролига (баскетбол)

(баскетбол) NHL (хоккей)

(хоккей) Уимблдон (теннис)

(теннис) турниры ATP и WTA (теннис)

(теннис) UFC (ММА)

(ММА) Формула-1 (гонки)

Доступ ко всем матчам и гонкам этих турниров можно оформить на ОТТ-платформе Setanta Sports, где есть исключительно эксклюзивный контент провайдера. Месячная подписка стоит 109 гривен, тогда как абонемент в год – 1090 гривен (в пересчете – 90 гривен в месяц).

Что касается телеканалов УНИАН, Суспільне, Спорт 1 и ютуб-канала УПЛ ТВ, то они доступны в свободном доступе. Также все они кроме УПЛ ТВ есть в пакетах на всех ведущих ОТТ-платформах Украины.