Через два года пройдет новый чемпионат Европы по футболу. Его примет Германия, которая также являлась одной из хозяек прошлого Евро.

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В следующем году УЕФА определит страны, которые проведут следующие континентальные первенства. Кандидатами на оба соревнования стала Турция, подавшая две заявки.

Вместе с ними на Евро-2028 претендует совместная заявка британских стран – Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Именно эти ассоциации являются претендентами на победу в тендере.

Что касается Евро-2032, то здесь конкуренцию Турции составит Италия. Эта страна уже принимала чемпионаты Европы трижды – в 1968 и 1980 годах самостоятельно и в 2021 году – среди еще 11 стран-хозяев.

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Неудачные попытки Турции

Отметим, что Турцию можно назвать главной неудачницей тендеров на Евро. Страна подавала заявку на каждый континентальный турнир с 2008 года. Тогда турки шли на тендер вместе с греками, однако в итоге право на проведение получили Австрия и Швейцария.

Евро-2012. Турция уже шла самостоятельно, и тогда эту страну опередила заявка Украины и Польши. В 2016 году турки всего в один голос уступили Франции.

На следующее Евро Турция отправилась единственной, но УЕФА решил провести его в 12-ти городах континента в честь юбилея турнира. Ну и наконец-то на Евро-2024 турки были единственными конкурентами Германии и в конце концов тоже проиграли.

Интересный факт. Лишь 3% Турции географически расположены в Европе, в то время как 97% – в Азии.