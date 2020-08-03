Бывший полузащитник "Карпат" Дмитрий Кльоц продолжит карьеру в Азербайджане. Игрок уже прибыл в клуб для подписания контракта.

О том, что Кльоц следующий сезон уже будет играть в чемпионате Азербайджана сообщает Azerifootball.

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Будущее Клеца

Экс-лидер "львов" пополнит состав команды "Кешли". Хавбек уже прибыл в расположение клуба для согласования всех формальностей и подписания контракта.

Добавим, что футболист трогательно попрощался с родным клубом из Львова.

Что известно о новом клубе украинца? Это двукратный чемпион Азербайджана (2007/08, 2009/10). Также трижды серебряный (2008/09, 2013/14 и 2014/15) и дважды бронзовый призер чемпионата (2011/12, 2012/13). Обладатель Кубка Азербайджана в сезоне 2017/18.

Карьера Клеца в "Карпатах"

Кльоц – воспитанник "Карпат". Дмитрий прошел все структуры клуба U-19 и U-21.

Полузащитник выступает за первую команду с 2015 года. Он дебютировал 1 марта этого года против донецкого "Металлурга".

Уже в следующем сезоне он стал стабильным игроком основы львовян.

В сезоне 2019/20 Кльоц провел за "львов" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.