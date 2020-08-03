Колишній півзахисник "Карпат" Дмитро Кльоц продовжить кар'єру в Азербайджані. Гравець вже прибув у клуб для підписання контракту.

Про те, що Кльоц наступний сезон вже буде грати у чемпіонаті Азербайджану повідомляє Azerifootball.

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Майбутнє Кльоца

Екслідер "левів" поповнить склад команди "Кешлі". Хавбек вже прибув у розташування клубу для погодження всіх формальностей та підписання контракту.

Додамо, що футболіст зворушливо попрощався із рідних клубом зі Львова.

Що відомо про новий клуб українця? Це дворазовий чемпіон Азербайджану (2007/08, 2009/10). Також тричі срібний (2008/09, 2013/14 та 2014/15) та двічі бронзовий призер чемпіонату (2011/12, 2012/13). Володар Кубка Азербайджану у сезоні 2017/18.

Кар'єра Кльоца в "Карпатах"

Кльоц – вихованець "Карпат". Дмитро пройшов усі структури клуб U-19 та U-21.

Півзахисник виступає за першу команду з 2015 року. Він дебютував 1 березня цього року проти донецького "Металурга".

Вже у наступному сезоні він став стабільним гравцем основи львів'ян.

У сезоні 2019/20 Кльоц провів за "левів" 23 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.