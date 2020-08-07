Бывший игрок львовских "Карпат" Кристиан Понд может вернуться в украинский чемпионат. Услугами нападающего интересуется донецкий "Олимпик".

Клуб рассматривает игрока румына с паспортом португальца, сообщает SportArena.

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Возвращение в украинский чемпионат

После того, как Понде покинул Львов он уже около 6 месяцев находится без команды.

Понде подписал контракт с львовянами в 2018 году и выступал на протяжении 1,5 сезона за "львов". Покинул команду в начале 2020 года.

В "Карпатах" восемь раз отмечался в воротах соперников в 36 поединках. В прошлом сезоне сыграл 11 матча, где 1 раз огорчил голкипера.

Карьера Кристиана Понде