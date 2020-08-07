Экс-игрок "Карпат" Понде может вернуться в Украину: известен клуб
Бывший игрок львовских "Карпат" Кристиан Понд может вернуться в украинский чемпионат. Услугами нападающего интересуется донецкий "Олимпик".
Клуб рассматривает игрока румына с паспортом португальца, сообщает SportArena.
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Возвращение в украинский чемпионат
После того, как Понде покинул Львов он уже около 6 месяцев находится без команды.
Понде подписал контракт с львовянами в 2018 году и выступал на протяжении 1,5 сезона за "львов". Покинул команду в начале 2020 года.
В "Карпатах" восемь раз отмечался в воротах соперников в 36 поединках. В прошлом сезоне сыграл 11 матча, где 1 раз огорчил голкипера.
Карьера Кристиана Понде
- Понде – воспитанник академии "Спортинга".
- Дебютировал в основной команде в 2015 году в кубковом поединке против "Белененсеша". Этот матч стал первым и единственным в составе команды для игрока.
- Сезон 2016/17 Понде провел в аренде в "Спортинга Ковилья" во втором по уровню дивизионе Португалии.
- В августе 2018 года пополнил состав "Карпат", подписав с клубом контракт на 3 года, но досрочно покинул команду после 1,5 лет в ней.