Гармаш не хочет возвращаться в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш не хочет возвращаться в киевский клуб. Футболист заинтересован остаться в чемпионате Турции, где выступает за ФК "Ризерспор".
О желании Гармаша остаться в "Ризеспоре" рассказал его партенер по команде Николай Морозюк. Об этом информирует Sport.ua.
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Гармаш и Борячук не хотят покидать Турцию
По словам Морозюка, Денис Гармаш и Андрей Борячук (арендованный у "Шахтера") хотят остаться в турецком клубе.
Оба футболиста выступают за "Ризеспор" на правах аренды.
Они довольны. Им нравится в этой команде, хотят остаться. Андрей мало играет, Денис – больше, он у нас топ-игрок,
– сказал Морозюк.
30-летний Гармаш успел провести за "Ризеспор" 9 матчей, на его счету 2 гола.
Сообщалось, что по завершении сезона Денис вернется в "Динамо". Турецкий клуб вроде бы не будет продлевать аренду Гармаша.
Статистика Гармаша в "Динамо"
- Гармаш находится в "Динамо" с 2007 года. В футболке киевлян Денис провел 284 матча во всех турнирах.
- На его счету 40 голов и 39 результативных передач. В пассиве полузащитника 5 удалений.
- Футболист выигрывал с "Динамо" все трофеи на уровне Украины.