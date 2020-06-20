Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш не хоче повертатися у київський клуб. Футболіст зацікавлений залишитися у чемпіонаті Туреччини, де виступає за ФК "Різерспор".

Про бажання Гармаша залишитися у "Різеспорі" розповів його партенер по команді Микола Морозюк. Про це інформує Sport.ua.

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Гармаш і Борячук не хочуть покидати Туреччину

За словами Морозюка, Денис Гармаш і Андрій Борячук (орендований у "Шахтаря") хочуть залишитися в турецькому клубі.

Обидва футболісти виступають за "Різеспор" на правах оренди.

Вони задоволені. Їм подобається в цій команді, хочуть залишитися. Андрій мало грає, Денис – більше, він у нас топ-гравець,

– сказав Морозюк.

30-річний Гармаш встиг провести за "Різеспор" 9 матчів, у його активі 2 голи.

Повідомлялося, що по завершенню сезону Денис повернеться у "Динамо". Турецький клуб начебто не буде продовжувати оренду Гармаша.

Статистика Гармаша у "Динамо"