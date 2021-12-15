Гандболистка сборной Ирана бесследно исчезла на чемпионате мира

Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири без вести пропала во время чемпионата мира по гандболу в Испании. Международная федерация гандбола (IHF) и организаторы турнира подтвердили этот факт.

14 декабря 30-летняя спортсменка ушла в неизвестном направлении и бесследно исчезла. Представители оргкомитета чемпионата мира заявили, что обратились в полицию для расследования инцидента.

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8 декабря на чемпионате мира пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не явились на тестирование на коронавирус. Последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они отъезжали на такси от отеля.

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