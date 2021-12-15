Гандболистка сборной Ирана бесследно исчезла на чемпионате мира
15 декабря 2021 , 20:51Читати новину українською
Источник:TV2
Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири без вести пропала во время чемпионата мира по гандболу в Испании. Международная федерация гандбола (IHF) и организаторы турнира подтвердили этот факт.
14 декабря 30-летняя спортсменка ушла в неизвестном направлении и бесследно исчезла. Представители оргкомитета чемпионата мира заявили, что обратились в полицию для расследования инцидента.
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8 декабря на чемпионате мира пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не явились на тестирование на коронавирус. Последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они отъезжали на такси от отеля.
Случай исчезновения спортсмена на Олимпиаде-2020
- В июле этого года во время Олимпийских игр в Токио исчез штангист из Уганды Джулиус Ссекитолеко. Атлет пропал перед запланированной сдачей теста на коронавирус.
- От себя спортсмен оставил записку и сел на скоростной поезд в Нагоя. В записке Ссекитолеко речь шла о том, что он не хочет возвращаться в Уганду, а стремится работать в Японии.
- 20-летний штангист был найден 20 июля в городе Йоккаити, в префектуре Мие. Его обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.
- В Йоккаити африканец добрался на поезде. У него с собой был телефон, но не было паспорта, который изъяли руководители делегации.