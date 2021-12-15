14 грудня 30-річна спортсменка пішла у невідомому напрямку та безслідно зникла. Представники оргкомітету чемпіонату світу заявили, що звернулися до поліції для розслідування інциденту.
До слова Українка Марущак стала першою абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики
8 грудня на чемпіонаті світу зникли чотири гандболістки збірної Камеруну. Спортсменки не з'явилися на тестуванні на коронавірус. Востаннє їх бачили увечері 7 грудня, коли вони від'їжджали на таксі від готелю.
Випадок зникнення спортсмена на Олімпіаді-2020
- У липні цього року під час Олімпійських ігор у Токіо зник штангіст із Уганди Джуліус Ссекітолеко. Атлет пропав перед запланованим здаванням тесту на коронавірус.
- Після себе спортсмен залишив записку та сів на швидкісний потяг в Нагоя. У записці Ссекітолеко йшлося про те, що він не хоче повертатися в Уганду, а прагне працювати в Японії.
- 20-річний штангіст був знайдений 20 липня у місті Йоккаїті, що в префектурі Міє. Його виявили недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.
- До Йоккаїті африканець дістався на поїзді. У нього з собою був телефон, але не було паспорта, який вилучили керівники делегації.