14 грудня 30-річна спортсменка пішла у невідомому напрямку та безслідно зникла. Представники оргкомітету чемпіонату світу заявили, що звернулися до поліції для розслідування інциденту.

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8 грудня на чемпіонаті світу зникли чотири гандболістки збірної Камеруну. Спортсменки не з'явилися на тестуванні на коронавірус. Востаннє їх бачили увечері 7 грудня, коли вони від'їжджали на таксі від готелю.

Випадок зникнення спортсмена на Олімпіаді-2020