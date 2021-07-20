Спортсмену придется вернуться в Уганду

Об исчезновении Юлиуса Ссекитолеко в Японии стало известно 16 июля. Исчезновение спортсмена обнаружили, когда пришли за его тестом на COVID-19.

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Ссекитолеко прилетел в Японию, чтобы принять участие в Олимпийских играх-2020. Но ему не хватило рейтинга, чтобы оказаться в основном составе сборной Уганды. Спортсмен должен был возвращаться домой, но убежал.

После себя спортсмен оставил записку и сел на скоростной поезд в Нагою. В записке Ссекитолеко речь шла о том, что он не хочет возвращаться в Уганду, а стремится работать в Японии.

20-летний штангист был найден 20 июля в городе Йоккаити в префектуре Мие. Его обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.

До Йоккаити африканец добрался на поезде. У него с собой был телефон, но не было паспорта, который изъяли руководители делегации.

Теперь Ссекитолеко ждет депортация в Уганду.

Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа,