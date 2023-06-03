56-летний французский тренер не смог убедить руководство, что он именно тот человек, который приведет ПСЖ к победе в Лиге чемпионов. Ожидается, что официально о прекращении работы Галтье в Париже будет объявлено после последнего тура Лиги 1.
Читайте также Близок к возвращению в родной клуб: ПСЖ прощается с Серхио Рамосом
Внутренних трофеев недостаточно
В клубе уже приняли решение о том, что после завершения сезона-2022/2023 тренер покинет пост главного тренера. Итак, матч заключительного тура чемпионата Франции с Клермоном, который состоится в субботу, 3 июня, станет последним для Галтье во главе французского гегемона.
Контракт Кристофа с парижанами рассчитан до июня 2024 года. Под его руководством ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской Баварии.
ПСЖ под руководством Галтье
- Победитель Суперкубка Франции – одолел Нант со счетом 4:0.
- Чемпион Франции 2022/2023 – досрочно стал чемпионом Франции за тур до конца.
- Вылетел от Баварии в 1/8 финала ЛЧ.
- В 49 матчах у команды: 34 победы, 6 ничьих и 9 поражений.