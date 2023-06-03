56-летний французский тренер не смог убедить руководство, что он именно тот человек, который приведет ПСЖ к победе в Лиге чемпионов. Ожидается, что официально о прекращении работы Галтье в Париже будет объявлено после последнего тура Лиги 1.

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Внутренних трофеев недостаточно

В клубе уже приняли решение о том, что после завершения сезона-2022/2023 тренер покинет пост главного тренера. Итак, матч заключительного тура чемпионата Франции с Клермоном, который состоится в субботу, 3 июня, станет последним для Галтье во главе французского гегемона.

Контракт Кристофа с парижанами рассчитан до июня 2024 года. Под его руководством ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской Баварии.

Отметим. Также матч против Клермона может стать последним в составе ПСЖ и для семикратного обладателя Золотого мяча – Лионеля Месси, хотя клуб не подтверждает эту информацию.

ПСЖ под руководством Галтье