56-річний французький тренер не зміг переконати керівництво, що він саме та людина, яка приведе ПСЖ до перемоги в Лізі чемпіонів. Очікується, що офіційно про припинення роботи Галтьє в Парижі буде оголошено після останнього туру Ліги 1.
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Внутрішніх трофеїв недостатньо
У клубі вже ухвалили рішення про те, що після завершення сезону-2022/2023 тренер залишить пост головного тренера. То ж, матч заключного туру чемпіонату Франції з Клермоном, який відбудеться у суботу, 3 червня, стане останнім для Галтьє на чолі французького гегемона.
Контракт Крістофа з парижанами розрахований до червня 2024 року. Під його керівництвом ПСЖ виграв чемпіонат Франції, Суперкубок, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився мюнхенській Баварії.
ПСЖ під керівництвом Галтьє
- Переможець Суперкубка Франції – здолав Нант з рахунком 4:0.
- Чемпіон Франції 2022/2023 – достроково став чемпіоном Франції за тур до кінця.
- Вилетів від Баварії в 1/8 фіналу ЛЧ.
- У 49 матчах у команди: 34 перемоги, 6 нічиїх та 9 поразок.