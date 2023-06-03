Контракт Серхио Рамоса рассчитан до конца июня 2023г. А стороны не садились за круглый стол, чтобы продолжить сотрудничество, поэтому после окончания соглашения он покинет Париж. Это уже вторая звездная потеря. Ранее СМИ сообщали об уходе из команды Лионеля Месси.

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Еще одна звезда покинет Париж

Ожидается, что следующим клубом в карьере испанского защитника будет Севилья, которая дала ему основу и толчок во взрослый футбол. Речь о пенсии пока еще не идет. Серхио может снова встретиться с Реалом, но уже другую сторону футбольного поля.

В своем последнем сезоне в Лиге 1 Рамос вместе с ПСЖ завоевал чемпионство Франции. Впереди парижан последний матч Лиги 1 против Клермона, который состоится 3 июня.

Прессслужба клуба вспомнила самые яркие моменты Рамоса во французской команде.

Видеонарезка лучших моментов Рамоса в ПСЖ

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