27-летний опорник Гаэль Ондуа не был впущен в Шотландию на игру против местного Рейнджерса. Великобритания не дала футболисту визу, несмотря на старания его агента и футбольного клуба Серветт.

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Теперь гости из Швейцарии должны морочить себе голову, кем заменить на поле своего основного полузащитника.

"Клуб жалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и команду, которой придется играть без основного футболиста по неспортивным причинам", – говорится в заявлении швейцарского клуба.

Отметим, что Ондуа уже участвовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Футболист получил суммарно 24 минуты в двух матчах против бельгийского Гента, в которых Серветт прошел после серии пенальти.

Вероятно, причиной такого отказа в визе стали связи с враждебной Россией. Все потому, что камерунский футболист с 9 лет жил в стране-террористе, поэтому имеет двойное гражданство.

Гаэль не только выступал в российском чемпионате, но играл на ЧМ-2022 в Катаре с флагом России на бутсах. Похоже, что карма догнала "любителя русского мира".

Интересно, что Ондуа в январе 2018-го подписал контракт с луганской Зарей и пробыл в украинском клубе до конца июля того года, когда вернулся в России, став футболистом Анжи, за которую когда-то выступал динамовец Александр Алиев.

С июля 2023 играет за швейцарский Серветт. До этого Гаэль был футболистом немецкого Ганновера, где на него не рассчитывали что возмутило самого Ондуа.

Обратите внимание! Рейнджерс примет Серветт в первом матче квалификации ЛЧ 9 августа. Начало встречи в 21:45.