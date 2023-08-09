27-річного опорника Гаеля Ондуа не впустили у Шотландію на гру проти місцевого Рейнджерса. Велика Британія не дала футболісту візу, попри старання його агента та футбольного клубу Серветт.

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Тепер гості з Швейцарії повинні морочити собі голову, ким замінити на полі свого основного півзахисника.

"Клуб шкодує про цю ситуацію та підтримує свого гравця та команду, якій доведеться грати без основного футболіста з неспортивних причин", – йдеться у заяві швейцарського клубу.

Відзначимо, що Ондуа вже брав участь у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Футболіст отримав сумарно 24 хвилини у двох матчах проти бельгійського Гента, у яких Серветт пройшов далі після серії пенальті.

Ймовірно, що причиною такої відмови у візі стали зв'язки із ворожою Росією. Все через те, що камерунський футболіст із 9 років жив у країні-терориста, тому має подвійне громадянство.

Гаель не лише виступав у російському чемпіонаті, а й грав на ЧС-2022 у Катарі із прапором Росії на бутсах. Схоже, що карма наздогнала "любітєля русского міра".

Цікаво, що Ондуа у січні 2018-го підписав контракт із луганською Зорею та пробув в українському клубі до кінця липня того року, коли повернувся у Росії, ставши футболістом Анжи, за яку колись виступав динамівець Олександр Алієв.

Із липня 2023-го грає за швейцарський Серветт. До цього Гаель був футболістом німецького Ганновера, де на нього не розраховували, що обурило самого Ондуа.

Зверніть увагу! Рейнджерс прийме Серветт у першому матчі кваліфікації ЛЧ 9 серпня. Початок зустрічі о 21:45.