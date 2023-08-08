Поздним вечером 7 августа появилось видео с прилетом Анатолия Трубина в Лиссабон. Ожидается, что вскоре Бенфика официально объявит о подписании 22-летнего украинского вратаря Шахтера.

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В шаге от того, чтобы стать "орлом"

"Орлы" близки к успешному переходу талантливого стража ворот сборной Украины. Местная пресса, которая ждала приезда Трубина, пыталась из первых уст узнать хоть какую-то информацию о трансфере. Но голкипер отказался разговаривать с представителями СМИ, а тихо без слов сел в автомобиль.

Трубин прилетел в Лиссабон: смотрите видео

Ранее сообщалось, что Бенфика выложит за Трубина 10 миллионов евро плюс бонусы в размере еще 1 миллиона. Также инсайдеры говорили о 12 миллионах, но это уже включая бонусы. Также "орлы" предложили Шахтеру 40% суммы трансфера Анатолия в следующий клуб в будущем.

Трубин станет вторым украинским легионером за последние годы в футболке Бенфики. Ранее "орлов" выступал Роман Яремчук, но украинский нападающий провалился в Лиссабоне.

В новом сезоне-2023/2024 22-летний украинский голкипер еще не провел ни одного матча. Шахтер посадил футболист на скамейку запасных из-за нежелания продлевать контракт. Вместо него ворота "горняков" в прошлых поединках защищал Дмитрий Резник.

Напомним, что у Трубина был контракт с Шахтером до конца июня 2024 года. Мог Анатолий и не оказаться в Португалии, ведь раньше футболистом интересовался Интер. Однако итальянцев отпугали трансферные аппетиты Шахтера. Но вот Бенфике как-то удалось убедить "горняков", если их голкипер уже прибыл в Лиссабон.

К слову. 9 августа Бенфика сыграет против Порту в финале Суперкубка Португалии.