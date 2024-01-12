Муж Светолиной откровенно признался, что давно мечтает окончить карьеру: что заставляет его выступать

Муж Элины Светолиной Гаэль Монфис поделился мнениями о завершении карьеры. Он назвал приоритеты в жизни.

По словам Монфиса, теннис больше не является приоритетом. Он отмечает, что сейчас в его жизни самое главное – отцовство.

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Муж Светолиной об окончании карьеры

"Знаете, я уже столько лет хочу закончить. Еще со времен ковыда, но тогда я был в топ-10. Люблю теннис, но он не всю мою жизнь, а люди об этом забывают. Моя жизнь – это отцовство. Теннис дает мне другое – разные ценные моменты и очень трудные.

Мне многое нравится в нашем спорте, но с возрастом, по-видимому, появляется много вещей, которыми я не хочу больше заниматься. И, если быть до конца честным, взросление и образование моего ребенка сегодня для меня важнее», – сказал он.

Гаэль подчеркнул, что стремится проводить больше времени с семьей. Однако будет выступать сколько, сколько это будет доставлять ему удовольствие.

Я счастлив и нам приятно путешествовать вместе, но я хотел бы, чтобы она чаще была дома. И хотел бы проводить с ней больше времени. Но пока я могу играть и испытываю желание наслаждаться карьерой, я постараюсь это делать», – добавил Монфис.

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