Никаких поздравлений с врагом: Марченко не пожал руку россиянину после победы – видео момента

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в основную сетку турнира серии ATP Challenger во французском Кемпере. В финале квалификации украинец победил россиянина Ивана Гахова.

Иван Гахов – Илья Марченко – 0:2 (6:7, 6:7)

1 час 48 минут понадобилось украинскому, чтобы пройти в основу турнира во Франции. Марченко одолел Гахова в двух сетах, пишет 24 канал.

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Оба гейма были крайне напряженными и затяжными. Это все вылилось в то, что обе партии заканчивались на тай-брейке.

В первом Марченко проиграл свою подачу 6:5, но затем сумел взять два розыгрыша на мяче соперника из России, выступавшего под нейтральным флагом.

Илья закончил первый сет следующим розыгрышем. На тай-брейке 6:8, а по партии – 6:7.

Идентичным был сценарий второго сета. Но на этот раз украинец выглядел значительно более убедительно на тай-брейке, где размазал россиянина лицом по корту – 2:7, а по сету – 6:7.

Илья Марченко выбил из турнира еще россиянина Ивана Гахова.

Напомним, что в полуфинале квалификации Марченко победил в двух сетах теннисиста из Зимбабве Бенджамина Лока – 6:1, 7:6.

Не изменил самому себе

После поединка Марченко традиционно не пожал руку сопернику из России. Илья сразу пошел, чтобы поблагодарить судью на вышке. Похоже, что Гахов уже знал, что не следует ждать рукопожатия с Марченко, и тоже сразу пошел к своему месту за пределами корта.

Даже нейтральное знамя Гахова не помогло ему. Украинец не отступает от своих слов о рукопожатиях с теннисистами, которые играют за враждебные страны.

Марченко не пожал руку россиянину: смотрите видео

Это уже далеко не первый случай такого поступка Илии. В июле 2022 года Марченко не пожал руку Андрею Кузнецову, которого в итоге победил в трех партиях Так же Илья поступил из и другим российским теннисистом Алексеем Ватутиным, которого тоже одолел.

Недавно вторая ракетка Украины Марта Костюк заявила, что не будет давить руку россиянкам и белорускам: "Это невозможно, пока идет война. Разве что они решительно осудят действия своих правительств. Просто сказать, что "мы не хотим войны" - недостаточно. Такая формулировка будто утверждает, что это мы, украинцы, хотим войны. А это не соответствует действительности".