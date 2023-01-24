Іван Гахов – Ілля Марченко – 0:2 (6:7, 6:7)

1 годину 48 хвилин знадобилось українцю, щоб пройти в основу турніру у Франції. Марченко здолав Гахова у двох сетах, пише 24 канал.

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Обидва гейми були вкрай напруженими та затяжними. Це все вилилось у те, що обидві партії закінчувались на тай-брейку.

У першому Марченко програв свою подачу 6:5, але потім зумів взяти два розіграші на м'ячі суперника з Росії, який виступав під нейтральним прапором.

Ілля закінчив перший сет наступним розіграшем. На тай-брейку 6:8, а по партії – 6:7.

Ідентичним був сценарій другого сету. Але цього разу українець мав значно переконливіший вигляд на тай-брейку, де розмазав росіянина обличчям по корту – 2:7, а по сету – 6:7.

Ілля Марченко вибив з турніру ще росіянина Івана Гахова.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації Марченко переміг у двох сетах тенісиста із Зімбабве Бенджаміна Лока – 6:1, 7:6.

Не зрадив самому собі

Після поєдинку Марченко традиційно не потиснув руку супернику з Росії. Ілля одразу пішов, щоб подякувати судді на вишці. Схоже, що Гахов вже знав, що не слід чекати на рукостискання з Марченком, та теж одразу пішов до свого місця за межами корту.

Навіть нейтральний прапор Гахова не допоміг йому. Українець не відступає від своїх слів щодо рукостискань із тенісистами, які грають за ворожі країни.

Марченко не потиснув руку росіянину: дивіться відео

Це вже далеко не перший випадок такого вчинку Іллі. У липня 2022 року Марченко не потиснув руку Андрєю Кузнєцову, якого у результаті переміг у трьох партіях. Так само Ілля вчинив із іншим російським тенісистом Алєксєєм Ватутіним, якого теж здолав.

Нещодавно друга ракетка України Марта Костюк заявила, що не буде тиснути руку росіянкам та білорускам: "Це неможливо, поки триває війна. Хіба що вони рішуче засудять дії своїх урядів. Просто сказати, що "ми не хочемо війни" – недостатньо. Бо таке формулювання ніби стверджує, що це ми, українці, хочемо війни. А це не відповідає дійсності".