Андрей Кузнецов – Илья Марченко 1:2 (7:6, 1:6, 3:6)

Нейтральный статус Кузнецова не изменил отношения украинского теннисиста к своему сопернику. Илья Марченко не отказался от игры против оппонента по россии, но поставил его на место, пишет 24 канал.

Читайте также В россии сравнили с пропагандой: первая ракетка страны Касаткина совершила каминг-аут

Поединок 1/16 финала испанского турнира начался неудачно для Марченко. Кузнецов вырвал победу в первом сете на тай-брейке – 7:6.

Илья собрался и полностью разгромил российского соперника во второй партии, отдав Андрею всего один гейм – 1:6.

Все решалось в третьем сете, который лучше прошел для россиянина. Марченко проиграл три гейма, но оформил волевую победу над Кузнецовым – 3:6.

После матча теннисистки традиционно подходят к сетке, чтобы пожать руки и поблагодарить друг друга за игру. Однако не в этот раз. Марченко подошел к вышке, чтобы поблагодарить судью за работу и пошел собирать вещи, чтобы покинуть корт.

Украинский теннисист не стал пожимать руку сопернику, страна которого убивает мирное население Украины и разрушает обычную инфраструктуру. россияне стали изгнанниками в спортивном мире. И никакой нейтральный статус этого не поправит.

Похвальный поступок от Ильи Марченко.

Интересно, что Кузнецов даже не пытался подойти к Марченко.

Марченко не пожал руку российскому сопернику: смотрите видео

К слову, в следующем раунде Марченко сыграет против победителя матча Алтуг Джеликбилек – Бенджамин Локк.