В футзальном стиле: в Лиге чемпионов могут создать "Финал четырех"

Формат Лиги чемпионов может претерпеть существенные изменения. УЕФА собирается ввести новую систему решающих матчей, начиная с полуфинала турнира.

Новый и интересный формат

Ассоциация рассматривает вариант с кардинальным изменением решающих поединков. Это касается полуфинальной стадии.

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Вместо двух матчей 1/2 финала в Лиге чемпионов могут создать "Финал четырех". Такая схема встреч используется в футзальных еврокубках.

Четыре лучших клуба в течение недели сыграют все матчи в одном из городов. Полуфиналы будут состоять только из одного поединка. Победители двух матчей 1/2 финала будут соревноваться за трофей.

Инициатором нового формата является Ассоциация европейских клубов (ECA). Новую схему ключевых матчей Лиги чемпионов могут попытаться ввести в сезоне-2024/2025.

Напомним, что в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пробились – Манчестер Сити, Реал, Вильярреал и Ливерпуль. Уже прошли первые матчи 1/2 финала. МанСити с трудом переиграл дома "Королевский клуб" (4:3), а Ливерпуль легко одолел "желтую субмарину" (2:0).