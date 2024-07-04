Киевский ХИТ узнал соперников в футзальной Лиге чемпионов: когда и где состоятся матчи
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка футзальной Лиги чемпионов. Своих соперников в турнире получил чемпион Украины киевский ХИТ.
Представитель Украины будет стартовать с Пути А основного раунда. Киевский ХИТ волею жребия оказался в группе 1, где каждый соперник – чемпион своей страны, пишет 24 Канал.
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Соперники чемпиона Украины
Чемпион Украины сыграет против испанской Картахены, бельгийского Андерлехта и польского Рекорда. Команды разыграют три путевки в элит-раунд в рамках минитурнира в Бельгии. Хозяином будет Андерлехт.
Матчи состоятся в Бельгии с 22 по 27 октября. Три лучшие команды квартета выйдут в элит-раунд. Его жеребьевка состоится в конце октября.
Результаты жеребьевки футзальной Лиги чемпионов / фото АФУ
Как ХИТ выступил в прошлом розыгрыше ЛЧ
- Напомним, что в июне киевский ХИТ во второй раз подряд стал чемпионом Украины. В финальной серии столичный клуб одолел львовскую Энергию.
- В прошлом году ХИТ дебютировал в Лиге чемпионов. Киевляне заняли второе место на групповом этапе основного раунда. В элит-раунде подопечные Олега Лукьяненко заняли третье место, соревнуясь за выход в финал четырех.
- ХИТ сыграл вничью 2:2 с Пальмой, которая стала триумфатором Лиги чемпионов. В испанском финале Пальма разгромила Барселону со счетом 5:1.