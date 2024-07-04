Представитель Украины будет стартовать с Пути А основного раунда. Киевский ХИТ волею жребия оказался в группе 1, где каждый соперник – чемпион своей страны, пишет 24 Канал.

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Соперники чемпиона Украины

Чемпион Украины сыграет против испанской Картахены, бельгийского Андерлехта и польского Рекорда. Команды разыграют три путевки в элит-раунд в рамках минитурнира в Бельгии. Хозяином будет Андерлехт.

Матчи состоятся в Бельгии с 22 по 27 октября. Три лучшие команды квартета выйдут в элит-раунд. Его жеребьевка состоится в конце октября.

Результаты жеребьевки футзальной Лиги чемпионов / фото АФУ

Как ХИТ выступил в прошлом розыгрыше ЛЧ