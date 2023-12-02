ХИТ – Пальма 2:2

Голы: Абакшин, 14, Поночевный, 38 – Гордильо, 24, Оледгобад, 26.

Киевский клуб ХИТ завершил выступления в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов. Подопечные Олега Лукьяненко выиграли прошлый сезон чемпионата Украины, что позволило напрямую выйти в основной раунд ЛЧ, пишет 24 канал.

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Там киевляне стали вторыми в квартете со Спортингом, Олмисумом и Аятом. Выйдя в элит-раунд, ХИТ снова оказался в одной группе с хорватами, а также польским Констрактом и испанской Пальмой.

В первых двух матчах команда Лукьяненко завоевала три балла и поставила себя в непростое положение перед последним туром. В бою с действующим победителем ЛЧ Пальмой.

Украинцам необходимо было одерживать победу в два мяча для того, чтобы пройти в плей-офф. Впрочем, на перерыв ХИТ пошел при минимальном преимуществе, единственный мяч забил Абакшин. Пальма смогла переломить ход встречи во втором тайме.

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Гордильо и Оледгобад забили свои голы в течение двух минут. Впрочем, ХИТ показал характер и за две минуты до конца игры сравнял счет усилиями Поночевного. Под занавес Журба мог вырвать для киевлян победу, но кипер испанцев спас свою команду от поражения.

Таким образом, Пальма выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов. В свою очередь, ХИТ завершает выступления в дебютной для себя ЛЧ на третьем месте в группе элит-раунда, что можно расценить как успех.