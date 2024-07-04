Представник України стартуватиме зі Шляху А основного раунду. Київський ХІТ волею жереба опинився в групі 1, де кожен суперник – чемпіон своєї країни, пише 24 Канал.
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Суперники чемпіона України
Чемпіон України зіграє проти іспанської Картахени, бельгійського Андерлехту та польського Рекорду. Команди розіграють три путівки до еліт-раунду в рамках мінітурніру в Бельгії. Господарем буде Андерлехт.
Матчі відбудуться у Бельгії з 22 по 27 жовтня. Три найкращі команди квартету вийдуть до еліт-раунду. Його жеребкування відбудеться наприкінці жовтня.
Результати жеребкування футзальної Ліги чемпіонів / фото АФУ
Як ХІТ виступив у минулому розіграші ЛЧ
- Нагадаємо, що у червні київський ХІТ вдруге поспіль став чемпіоном України. У фінальній серії столичний клуб здолав львівську Енергію.
- Торік ХІТ дебютував у Лізі чемпіонів. Кияни зайняли друге місце на груповому етапі основного раунду. В еліт-раунді підопічні Олега Лук’яненка посіли третє місце, змагаючись за вихід у фінал чотирьох.
- ХІТ зіграв внічию 2:2 з Пальмою, яка стала тріумфатором Ліги чемпіонів. В іспанському фіналі Пальма розгромила Барселону з рахунком 5:1.